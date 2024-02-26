Алексин, Тульская область, 26 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В городе Алексин Тульской области местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в живот участнику специальной военной операции. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Ведомство пояснило, инцидент случился 23 февраля 2024 года в жилом квартале рядом с кафе по улице Героев Алексинцев. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять в воздух из огнестрельного оружия. По данным следствия, 33-летний участник СВО, который находился в городе в отпуске, попытался пресечь опасные действия дебошира.

«Осознавая общественную опасность такого поведения, военнослужащий попросил убрать оружие. В ходе завязавшегося конфликта подозреваемый выстрелил ему в область живота. Свой преступный умысел, направленный на убийство, он не смог довести до конца, так как потерпевший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь»,— говорится в сообщении.

В СК добавили, что сейчас следователи устанавливают местонахождение 26-летнего подозреваемого, скрывшегося с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года полиция задержала и доставила в отдел троих человек, избивших в кафе в городе Чехове участника спецоперации.

В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» по факту нападения и избиения бойца СВО группой лиц. Конфликт произошёл в кафе «Вояж» на Советской улице в Чехове Московской области. Среди участников конфликта были иностранные граждане. Они избили военнослужащего группой, отметили в Следственном комитете.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО и противоправных действий в отношении его семьи в Ульяновске. Как пояснили в Следственном комитете, в Сети появилась информация о бездействии полиции по факту нападения на участника спецоперации в городе, а жена бойца сообщала об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов семьи после инцидента.