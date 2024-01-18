Чехов, Московская область, 18 января, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Следственный отдел по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту нападения и избиения участника специальной военной операции группой лиц, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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«14 января 2024 года потерпевший находился в кафе «Вояж» города Чехова, где между ним и компанией иностранных граждан произошёл конфликт. В результате неустановленные на данный момент лица, действуя группой, избили участника специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта, добавляет пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО и угроз в отношении его семьи в Ульяновске.

Ранее суд отправил под арест одного из подозреваемых в нападении на бойца специальной военной операции в Челябинске. А в конце 2023 года суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу ещё одного фигуранта уголовного дела об избиении бойца СВО.