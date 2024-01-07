Москва, 7 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО и противоправных действий в отношении его семьи в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Ульяновской области Михайлову С. Ю. возбудить и расследовать уголовное дело по сообщению о противоправных действиях в отношении участника СВО и членов его семьи. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

Как поясняют в СК РФ, в Сети появилась информация о бездействии полиции по факту нападения на участника спецоперации в Ульяновске. Также жена бойца сообщает об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов семьи после инцидента.

«Согласно публикации, причиной конфликта послужило замечание, высказанное главой семьи паре, нарушающей общественный порядок в непосредственной близости к жилому дому. Обращение к участковому уполномоченному полиции было проигнорировано. Вместе с тем агрессивно настроенный мужчина предпринял попытку задушить участника СВО, сопровождая свои действия угрозами», — сообщил СК.

Факт нападения и избиения подтверждается заключением судмедэкспертизы, но правоохранители Ульяновска не предпринимают должных мер к нарушителю, считают боец СВО и его семья.

В публикациях СМИ об инциденте уточнялось, что семейная пара нападавших сломала бойцу позвонок в ответ на замечание о шуме под окнами. Как пишет Readovka, ранее полиция в Ульяновске отказалась возбуждать уголовное дело по факту нападения на участника СВО.

Как сообщало ИА Регнум, суд отправил под арест одного из подозреваемых в нападении на бойца СВО в Челябинске. Следствие ходатайствовало о такой же мере пресечения для ещё двоих фигурантов уголовного дела по этому преступлению. Однако по решению суда они отправились под домашний арест. СК обжаловал эти решения, уточнили в управлении.

В новогоднюю ночь в Советском районе Челябинска пятеро нетрезвых мигрантов оскорбляли жён бойцов СВО, которые ждали такси. Мужья вступились за женщин, после чего конфликт перерос в драку. Также во время потасовки мигранты выкрикивали оскорбления в адрес местных жителей. Уголовное дело возбудили по статье «хулиганство». Троих подозреваемых задержали 1 января, ещё одного — 3 января.