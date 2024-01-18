Чехов, Московская область, 18 января, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Сотрудники управления полиции Московской области задержали и доставили в отдел троих человек, избивших в кафе в городе Чехове участника специальной военной операции, сообщили в управлении МВД по региону 18 января.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и доставлены в территориальный отдел полиции трое участников конфликта в кафе г. Чехова, в результате которого посетитель получил телесные повреждения», — сказано в сообщении управления.

Проводятся мероприятия, направленные на установление остальных участников инцидента, а также на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в МВД.

Ранее в Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» по факту нападения и избиения участника специальной военной операции группой лиц. Конфликт произошёл в кафе «Вояж» на Советской улице в Чехове. Среди участников конфликта были иностранные граждане, они избили военнослужащего группой, отметили в СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. К председателю СК обратились российские военные корреспонденты. Они обратили внимание на пост Баратова в социальной сети «Одноклассники», в котором тот выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации. Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана, но военкоры отмечали, что между моментом публикации и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц.

7 января Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО и противоправных действий в отношении его семьи в Ульяновске. Как пояснили в СК, в сети появилась информация о бездействии полиции по факту нападения на участника спецоперации в Ульяновске, а жена бойца сообщала об угрозах жизни и здоровью, поступающих в адрес всех членов семьи после инцидента.