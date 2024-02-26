Москва, 26 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. В Новой Москве завершилось благоустройство территории возле станции Санино четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В рамках работ были обновлены тротуары и проезжая часть, обустроены пешеходные зоны, улучшена система освещения, а также установлены новые парковочные карманы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к станции Санино в поселении Марушкинском. В границы благоустройства вошли участок улицы Октябрьской, существующий проезд вдоль эстакады от железнодорожных путей до пересечения с улицей Вишневой, новая пешеходная связь улиц 2-й Просеки и 8-й Просеки до подземного перехода к станции Санино и Проектируемый проезд № 7004», — приводятся слова Бирюкова на сайте правительства Москвы.

По оценкам Бирюкова, в ходе работ по благоустройству было уложен более 23,3 тысяч квадратных метров асфальта.

Вместе с тем в рамках модернизации систем освещения были заменены старые опоры, а также установлены энергоэффективные светильники. Воздушные провода убрали в кабельную канализацию.

Как отметили в пресс-службе мэрии Москвы, наземные пешеходные переходы были оснащены опорами контрастного освещения. Для доступности и удобства жителей вдоль железнодорожных путей от подземного перехода и улицы 8-й Просеки до улицы 2-й Просеки на повороте к эстакаде была обустроена пешеходная дорожка на месте бывшей «народной тропы».

«С северной стороны появился Проектируемый проезд № 7004, благодаря которому местным жителям стало удобно добираться до станции. Возле платформы установили три современных остановочных павильона, сделали парковочные карманы, разворотный круг для автобусов и автомобилей», — отметили в пресс-службе правительства столицы.

Как передавало ИА Регнум, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в течение 2024 года власти столицы благоустроят территории, прилегающие к 34 транспортным объектам. Предполагается привести в порядок восемь станций метро, девять станций МЦД, четыре транспортных узла. Благоустройство охватит площадь более 321 га.

18 февраля мэр столицы Собянин отметил, что в 2024 году власти Москвы приведут в порядок почти 1700 дворов, почти 15 тысяч подъездов и 121 территорию образовательных учреждений.

Благоустройство дворов проводится с учётом пожеланий жителей, добавил он.

Перед этим, 17 февраля, Собянин сообщил, что в Москве в построенных по программе реновации кварталах порядка 600 нежилых помещений заняли кафе, банки и образовательные учреждения. В таких кварталах всё необходимое жителям находится в шаговой доступности, отметил мэр.