Москва, 14 февраля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. В 2024 году власти Москвы благоустроят территории, которые прилегают к 34 транспортным объектам. Об этом сообщи мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Так, в планах столичных властей привести в порядок восемь станций метро, девять станций МЦД, а также четыре транспортных узла. По предварительным оценкам, благоустройство охватит площадь больше 321 га.

«Работа по созданию комфортных пешеходных связей между жилыми кварталами и станциями идёт не первый год. В 2023-м, например, мы обустроили 4,5 га вокруг 58 транспортных объектов», — добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля Собянин сообщил, что в этом году в Москве проведут благоустройство в формате «от дома до дома» 785 улиц в разных районах города.

Отмечалось, что благоустройство в формате «от дома до дома» улучшит элементы городской среды. Работы будут проводить от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне. Проект должен обеспечить комфортное сосуществование пешеходов и автомобилистов.

Таким образом, не только обновят дорожное полотно, но и обустроят удобные подходы и подъезды к жилым кварталам, новые пешеходные переходы, современные остановочные павильоны, стелы пешеходной навигации и другие элементы комфортной городской среды. Территории вокруг превратят в озелененные места для отдыха.

В этом формате обновят Комсомольский и Нахимовский проспекты, улицы Академика Королева и Авиамоторную, набережные реки Яузы. За ближайшие четыре года город планирует привести в порядок 3711 улиц. Все они находятся в старых границах Москвы, уточнил Собянин.

Перед этим, 7 февраля, Собянин рассказал, что в городе проведут благоустройство 19 общественных пространств, среди них территории у выставочного зала информационного агентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства.

Всего же с 2011 года в Москве благоустроили 825 улиц и общественных пространств общей площадью 2,57 тыс. га.