Москва, 17 февраля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. В Москве в построенных по программе реновации кварталах порядка 600 нежилых помещений заняли кафе, банки и образовательные учреждения. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Отмечается, что в новых зданиях нежилые помещения также сданы под аптеки, сервисы, офисы и другие социально важные объекты.

«Часть площадей реализована на электронных торгах. В них принимают участие как предприниматели, так и физические лица. Информация об актуальных лотах публикуется на сайте Фонда реновации и Инвестиционном портале Москвы», — пояснил Собянин в Telegram-канале.

По итогам реновации в коммерческих помещениях жилых домов будет создано больше 200 тысяч рабочих мест, подчеркнул градоначальник.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Собянин проинформировал о том, что свыше 82 тыс. человек получат новое жильё на юге Москвы по программе реновации. Мэр добавил, что в Южном административном округе (ЮАО) идёт работа по улучшению доступа к социальной инфраструктуре, повышению уровня комфорта.

В районе Бирюлёво Восточное завершено строительство детской поликлиники с травмпунктом, строится учебный корпус на 825 мест. В Чертанове Северном достраивается учебный корпус на 300 мест, в Нагорном районе планируется корпус для школы на Болотниковской улице, уточнил Собянин.

До этого глава российской столицы рассказал о реализации программы развития социальной инфраструктуры. Минувший, 2023 год, отметил он, стал практически рекордным по количеству введённых социальных объектов. Это 119 зданий, из которых 72 были построены за счёт частных средств, уточнил мэр.