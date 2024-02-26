Вашингтон, 26 февраля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оказался прав, сделав ставку на усталость Запада от Украины. Об этом 26 февраля заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл в интервью CNN.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Для Владимира Путина это была очень удачная пара недель», — сказал Холл.

Он добавил, что ставка Путина на усталость Запада от конфликта на Украине сыграла. При этом он призвал Запад доказать, что президент России ошибается.

Как сообщало ИА Регнум, профессор международных отношений Эндрю Лэтэм в статье для американского издания The Hill написал, что западные политики должны открыто признать невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, чем раньше политики и влиятельные лица на Западе поймут это, тем скорее можно будет достичь согласованного прекращения боевых действий. Российская армия по всем аспектам имеет преимущество, она смогла успешно приспособиться к ситуации на фронте, поэтому Запад должен перестать заблуждаться о продвижении ВСУ и склонить Киев к переговорам, добавил автор.

В Москве не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Так, Путин не единожды говорил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

Военное решение проблемы на Украине стало крайней мерой после того, как с Россией отказались обсуждать вопросы, касающиеся её законных озабоченностей, подчеркнули в Кремле. При этом Россия предпочла бы добиться целей СВО мирным путём, но вторая сторона отвергла такой вариант, поэтому боевые действия продолжаются, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.