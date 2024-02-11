Москва, 11 февраля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Россия предпочла бы добиться целей специальной военной операции мирным путём, но вторая сторона отвергает такой вариант, поэтому боевые действия продолжаются, заявил 11 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на телеканале «Россия-1».

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что достижение этих целей важно и для России, и для президента Владимира Путина.

«Эти же цели были актуальны и до начала специальной военной операции, и Путин неоднократно предлагал путь диалога», — напомнил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что военное решение проблемы на Украине стало крайней мерой после того, как с Россией отказались обсуждать вопросы, касающиеся её законных озабоченностей.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 9 февраля, заявил, что Россия пока не достигла всех целей СВО. Он напомнил, что одна из целей спецоперации на Украине — денацификация, то есть запрет националистических движений.

Путин сообщил, что этот вопрос в том числе обсуждали на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Он также заявил, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

В ноябре 2023 года Путин заявил, что у Москвы не было другого выбора, кроме как начать СВО на Украине. Он отметил, что к этому моменту на Россию уже фактически напали.