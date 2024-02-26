Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 26 февраля, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) заключила долгосрочный контракт с российской компанией «Газпромом» до 2025 года и стал использовать рубли для оплаты газ из России, заявил президент республики Милорад Додик в интервью газете «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Мы начали проводить расчеты в рублях», — сказал он.

Додик отметил, что «Газпром» является очень надежным партнером для Республики Сербской. Он также уточнил, что республика планирует наращивать импорт голубого топлива, который требуется местной промышленности.

Президент подчеркнул, что его территория может получить коммерчески более дешевый газ благодаря партнерским отношениям с Россией. Додик считает, что Западная Европа тоже могла бы пользоваться этим механизмом, но боснийские власти блокируют строительство газопровода из Сербии, который соединён с «Турецким потоком».

Политик также отметил, что правительство Боснии и Герцеговины пользуется результатами хороших отношений России и Республики Сербской. Вместе с тем, по словам президента, Сараево призывает республику присоединиться к антироссийским санкциям.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия начнёт продавать природный газ в ЕС за рубли. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что механизм оплаты поставок природного газа из России будет запущен не сразу, а растянется по времени.

Республика Сербская согласилась платить за российский газ в рублях в мае 2023 года. Вместе с тем тогда глава представительства республики в России Душко Перович отмечал небольшие сложности с оплатой, связанные с задержкой трансферта через корреспондентские банки.

Босния и Герцеговина получала газ из России по трубопроводу, который проходил через Украину, Венгрию и Сербию. С 1 января 2021 года Республика Сербская перешла на получение голубого топлива, которое доставляется через «Турецкий поток».