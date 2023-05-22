Сараево, 22 мая, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова платить за российский газ в рублях, заявил глава представительства страны в России Душко Перович.

«Газпром» продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену — на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос», — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день есть небольшие сложности с оплатой, которые связаны с задержкой трансферты через корреспондентские банки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Перович заявил, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в ходе визита в Россию может обсудить с главой государства Владимиром Путиным проект газопровода для поставок российского газа, а также вопрос углубления совместных экономических отношений двух стран.

Напомним, Босния и Герцеговина получала российское топливо по трубопроводу, пролегающему через Украину, Венгрию и Сербию, однако с 1 января 2021 года Республика Сербская перешла на получение энергоресурса, доставляемого из «Турецкого потока».

Ранее Додик заявил, что президент России Владимир Путин получил награду от Республики Сербской за его уважение и поддержку Дейтонского соглашения, на основе которого была создана Босния и Герцеговина (БиГ).

Также Додик отметил, что в разгар санкций против России у некоторых крупных европейских стран повысился товарооборот с Россией.