Москва, 23 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Россия начнёт продавать природный газ в Евросоюз за рубли. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"И США, и ЕС объявили дефолт настоящий по своим обязательствам перед РФ. И теперь каждый в мире знает, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Совершенно очевидно, что поставлять наши товары и в ЕС, и в США и получать оплату в долларах, евро, в ряде других валют, не имеет для нас смысла», — заявил Путин.

«Мною принято решение о переводе оплаты нашего природного газа, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от расчётов во всех скомпрометировавших себя валютах», — указал он.