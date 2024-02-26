Киев, 26 февраля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. В 2019 году президент России Владимир Путин в ходе личной встречи с Владимиром Зеленским призывал Киев прекратить боевые действия в Донбассе. Об этом глава киевского режима заявил 25 ноября на пресс-конференции «Украина. 2024 год».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Глава киевского режима утверждает, что якобы говорил Путину о том, что Минские соглашения не принесут результата, поскольку сама идея отвода войск не станет воплощаться. Он отметил, что уже не помнит все детали этого разговора.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2019 года в Париже прошёл саммит в «нормандском формате», в котором приняли участие Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, а также занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель и глава киевского режима. Со всеми участками собрания российский лидер провел двусторонние переговоры.

В декабре 2022 года Ангела Меркель подчеркнул, что Запад и Киев пошли на заключение Минских соглашений только для того, чтобы Украина имела время и стала сильнее в военном плане. Она отметила, что на момент подписания соглашений (2014 год) страны НАТО вряд ли бы смогли бы оказать ВСУ ту помощь, которую они начали предоставлять в 2022 году.

22 декабря 2022 года Владимир Путин заявил, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения и не планировал принуждать к этому Киев. Он добавил, что Россию просто обманывали.