Москва, 22 декабря, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Запад и не собирался выполнять Минские соглашения и принуждать к этому Киев, заявил 22 декабря журналистам президент России Владимир Путин.

(сс) Администрация президента России Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате». 2019

«Россию просто водили за нос», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Путин также заявил журналистам, что проведение военной спецоперации было вынужденной и необходимой мерой.

Все цели СВО будут достигнуты, сказал президент 21 декабря в своем выступлении на заседании коллегии Минобороны.

В декабре 2022 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель вслед за некоторыми западными и киевскими политиками подтвердила, что основной целью заключения Минских соглашений для Запада было дать Киеву время на подготовку к боевым действиям.