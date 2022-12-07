Берлин, 7 декабря, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Подписанные в 2014 году Минские соглашения имели цель дать Киеву время, чтобы он стал сильнее. Об этом 7 декабря заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время», — сказала Меркель.

По её словам, сегодня уже ясно, что Киев использовал это время, чтобы стать сильнее. Она добавила, что в 2014–2015 годах страны НАТО вряд ли могли бы оказать Киеву поддержку в том объёме, в котором они делают это сейчас.

Напомним, Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение Донбасса с Россией должно было произойти раньше, и тогда не было бы такого количества погибших мирных жителей, в том числе детей.

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