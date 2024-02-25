Запорожская область, 25 февраля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. В селе Работино в Запорожской области идут ожесточённые бои, инициатива находится в руках Вооружённых сил России. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум Работино

«Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточённые бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов», — указал Рогов в интервью «РИА Новости» 25 февраля.

Он отметил, что российские военные действуют при поддержке артиллерии и фронтовой авиации, а противник оказывает ожесточённое сопротивление и использует большое количество беспилотных летательных аппаратов. По словам Рогова, перед ВС России стоит задача выдавить украинские подразделения из Работино, что приведёт к упразднению результатов, достигнутых ВСУ в ходе контрнаступления в прошлом году.

Ранее Рогов заявил, что Вооружённые силы Украины, готовясь к активным боевым действиям, стали перебрасывать в район сёл Работино и Вербовое личный состав и военную технику.

Как передавало ИА Регнум, в субботу, 24 февраля, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки нанесли комплексные удары по позициям ВСУ в Работино и Вербовом. В результате боевых действий противник потерял до 35 военнослужащих, артиллерийскую систему M777 производства США, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.