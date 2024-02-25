Львов, Украина, 25 февраля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский был пьян во время своего визита в один из рекрутинговых центров во Львове. Видео распространил ряд украинских Telegram-каналов.

Кадр из видео

На кадрах видно, что Сырский находится в недостаточно адекватном состоянии. Он с трудом самостоятельно стоял на ногах и не мог произнести ни слова.

В то время как министр обороны Украины Рустем Умеров общался с сотрудниками центра, главком молчал. Также пользователи указали на «мутный» взгляд Сырского и ничего не понимающее выражение лица.

Как сообщало ИА Регнум, Сырский 14 февраля сообщил, что вместе с главой минобороны страны Рустемом Умеровым посетил воинские части на авдеевском и купянском направлениях. Он признал, что оперативная обстановка очень сложная и напряжённая.

Главком добавил, что непосредственно на местах заслушал командиров бригад, тактических групп и группировок, которые ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях.

В тот же день немецкий телеканал ZDF сообщил, что украинская армия под командованием Сырского перешла от наступательных попыток в зоне боевого соприкосновения с ВС России к оборонительным действиям. Издание отметило, что новый главком считает, что лучше оставить «какую-либо позицию», но сберечь личный состав войск.

Сырский очень непопулярен в рядах украинской армии, где его считают подвергающим опасности своих подчинённых в зоне военных действий безо всяких колебаний. Новый главком ВСУ возглавлял войска в сражении под Артёмовском в ДНР, в котором ВСУ понесли очень тяжёлые потери.

Журналисты издание Asia Times считают, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского назначить главкомом ВСУ Сырского не принесёт Киеву военных успехов. Об этом они заявили 15 февраля. А уже 17 февраля украинская армия была вынуждена оставить Авдеевку. При этом главком отдал приказ об отступлении из населённого пункта спустя сутки после неконтролируемого бегства украинских военных из Авдеевки.