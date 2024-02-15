Москва, 15 февраля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского назначить главкомом ВСУ Александра Сырского не принесёт Киеву военных успехов, сообщает Asia Times.

AP/TASS Главком ВСУ Александр Сырский

«Сырский причастен к ряду поражений, принёсших ВСУ крупнейшие потери (в том числе в битве за Артёмовск), и это не приведет к столь необходимым переменам в украинской стратегии», — пишет издание.

Отмечается, что решение Зеленского уволить предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного обуславливается его желанием возложить на него всю вину за военные неудачи.

Глава киевского режима не учёл своих предыдущих ошибок, а увольнение Залужного может привести также и к политическим рискам для Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 8 февраля объявил об отставке Залужного. Он не назвал причину такого решения прямо, однако указал на отсутствие военных успехов у украинских войск.

Газета Bild 10 февраля написала, что группа немецких генералов тайно приезжала в Киев для встречи с Залужным в день его отставки с занимаемого поста. По информации издания, генералы бундесвера приезжали для обсуждения потребностей ВСУ и их будущих задач.