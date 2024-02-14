Купянск, Украина, 14 февраля, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, чтовместе с главой минобороны страны Рустемом Умеровым посетил воинские части на авдеевском и купянском направлениях. Об этом главком ВСУ написал у себя в Telegram-канале.

AP/TASS Александр Сырский

«Вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка очень сложная и напряжённая», — пояснил Сырский.

Как отметил военный, ВС России наращивают усилия и своё численное превосходство в личном составе. Он отметил, что войска РФ активно применяют авиацию, наносят поражение управляемыми авиационными бомбами, а также ведут плотный миномётный и артиллерийский огонь по украинским позициям.

«С министром обороны Украины непосредственно на местах заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, которые ведут оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях. Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск», — добавил главком украинской армии.

Вместе с тем Сырский добавил, что по результатам работы принял «ряд важных решений», направленных на усиление боеспособности ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сырский заявил, что украинская армия под его командованием перешла от наступательных попыток в зоне боевого соприкосновения с ВС России к оборонительным действиям.

Сырский, по информации немецкого телеканала ZDF, считает, что лучше оставить «какую-либо позицию», но сберечь личный состав войск. В обороне ВСУ намерены использовать дроны, укрепления и технику, которой, по признанию главкома, очень не хватает.

Он заявил, что на ситуацию на поле боя по-прежнему влияет военная помощь со стороны западных союзников, которой недостаточно.

Новый главком подчеркнул, что на фронте у ВСУ всё «очень плохо».

Украинские бойцы ранее рассказали, что из-за пренебрежения к жизням военных Сырский получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200». По их словам, решения Сырского при обороне Артёмовска приводили к тяжёлым потерям. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь ранее предположил, что после назначения главкомом Сырский организует очередные «мясорубки» в зоне СВО.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся 4 июня 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось.