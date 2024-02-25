Шри-Джаяварденепура-Котте, 25 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование из-за заявления генерального комиссара по иммиграции Шри-Ланки Харши Илукпитии, что гражданам России и Украины больше не будут продлевать долгосрочные визы, сообщило 25 февраля местное издание Ada Derana, ссылаясь на офис главы государства.

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В офисе подчеркнули, что власти не принимали решения прекратить продлевать визы россиянам и украинцам, прибывшим в страну после начала спецоперации на Украине.

«Соответствующее уведомление было выдано департаментом иммиграции и эмиграции без предварительного согласования с кабинетом министров», — говорится в сообщении.

Илукпития 23 февраля заявил, что российским и украинским гражданам, находящимся в Шри-Ланке по долгосрочным визам, нужно покинуть страну до 7 марта. Их заподозрили в ведении нелегального бизнеса.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля посольство России в Коломбо опубликовало заявление с призывом к постоянно проживающим в Шри-Ланке соотечественникам подумать о возвращении на Родину. Причиной для этого назвали участившиеся нападки на россиян со стороны местных жителей.

Посольство обратило внимание на инцидент в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве, который произошёл 15 февраля с тремя российскими туристами. Персонал отеля домогался до россиянок, после чего произошла драка с участием их соотечественника. После этого заявления полиция Шри-Ланки начала расследование.