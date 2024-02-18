Шри-Джаяварденепура-Котте, 18 февраля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, однако правоохранители открыли дело только после вмешательства российского консула. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.

Global Look Press

«Полиция открыла расследование, но для этого действительно потребовалось активное участие консула», — сообщил Федоров «РИА Новости».

Дипломат добавил, что согласно последней поступившей информации, россиянин, вступившийся за девушек, и гражданин Шри-Ланки заключили мировое соглашение.

«Девушки же, ставшие жертвами внимания незваного гостя, улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент случился в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве в округе Галле в Шри-Ланке с тремя туристами из России. В отношении россиянок, по их словам, имели место домогательства со стороны персонала отеля, после чего последовала драка с участием россиянина. В посольстве РФ отметили, что это уже не первая жалоба на данный отель.

Позже ведомство призвало россиян, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на Родину на фоне инцидентов, участившихся в отношении граждан РФ на острове.

В ноябре 2023 года Шри-Ланка отменила плату за выдачу виз для российских туристов. В департаменте иммиграции и эмиграции республики пояснили, что открывают безвизовый режим как пилотную программу по восстановлению туристической отрасли в стране.