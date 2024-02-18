Шри-Джаяварденепура-Котте, 18 февраля, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Посольство России в Коломбо призвало граждан РФ, постоянно проживающих в Шри-Ланке, рассмотреть возможность возвращения на Родину на фоне инцидентов, участившихся в отношении россиян на острове. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Алексей Смышляев/ТАСС

«В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину», — говорится в сообщении

В диппредставительстве обратили внимание на инцидент, который случился в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в Хабарадуве в округе Галле в Шри-Ланке с тремя туристами из России. В отношении россиянок, по их словам, имели место домогательства со стороны персонала отеля, после чего последовала драка с участием россиянина. При этом это уже не первая подобная жалоба на данный отель, добавили в посольстве.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября Шри-Ланка отменила плату за выдачу виз для туристов из России. В департаменте иммиграции и эмиграции страны пояснили, что безвизовый режим запускается в качестве пилотной программы по восстановлению туристической отрасли.

Помимо России, бесплатный въезд на Шри-Ланку установили для Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Эта мера будет действовать до 31 марта 2024 года.

В начале декабря 2023 года туроператоры сообщили, что российские туристы стали чаще бронировать туры в Шри-Ланку. После введения страной бесплатных виз для граждан России спрос на турпоездки в страну возрос в два раза.