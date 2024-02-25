Минск, 25 февраля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия всегда будут вместе и так смогут противостоять любому противнику, заявил президент республики Александр Лукашенко 25 февраля на встрече с журналистами.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко и резидент России Владимир Путин

«Мы всегда будем едины с Россией. И вы понимаете, что в такой ситуации мы противостоять можем любому противнику», — сказал он.

Лукашенко добавил, что в современном мире понимают только силу. Он рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным разные способы противостоять давлению стран Запада.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что Минск никогда не подержит слияние Белоруссии с Россией. По его мнению, два дружественных союзных государства мощнее, чем если бы были одним.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что в Минске рассматривают возможность участия белорусской стороны в программе строительства атомного флота в России. Он назвал этот вопрос актуальным с учётом возможностей экспорта через Северный морской путь и заинтересованности в этом маршруте со стороны Китая.

Крутой 6 февраля сообщил, что Москва и Минск планируют объединить списки экстремистов. Он назвал удивительным, что в Белоруссии могут безнаказанно публиковать заявления, которые в России признаны экстремистскими, и наоборот.