Москва, 12 февраля, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Белоруссия рассматривает возможность принять участие в программе строительства атомного флота в России, заявил 11 февраля в интервью телеканалу ОНТ белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

В ходе интервью посол отметил, что на последнем заседании Высшего государственного совета Союзного государства, прошедшем в конце января, стороны обсуждали экспорт белорусских грузов через порты РФ по четырём основным маршрутам, среди которых — порты Балтики, Мурманск, Северный морской путь и Дальневосточные порты.

По мнению Крутого, эта тема в ближайшее время может стать крайне актуальной, учитывая интерес со стороны Китайской Народной Республики в этом вопросе.

«Параллельно мы рассматриваем возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях», — сказал дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 29 января президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали декрет об основных направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, тем самым утвердив план развития. Стороны подписали соответствующие документы по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге.