Варшава, 25 февраля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Киевским властям стоит пойти на некоторые территориальные уступки России, чтобы дать украинской армии время для передышки. Такое мнение 25 февраля высказал польский генерал Томаш Бонк в эфире радио Tok FM.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

По его словам, сейчас украинский конфликт находится в точке, когда ВСУ требуется передышка, что свидетельствует о наступлении переломного момента.

«И здесь возникает вопрос, не пришло ли время для некоторых уступок в территориальном отношении, с которыми Украине будет трудно смириться», ― сказал он.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому, так или иначе, придётся идти на уступки, несмотря на заявления украинского руководства о том, что они против любых переговоров до того момента, пока армия России не покинет территории, которые Киев считает своими, отметил генерал.

Бонк уточнил, что киевским властям не нужно игнорировать то, что потенциал российских военных значительно выше потенциала ВСУ. На данный момент в армии России около 900 тыс. военных и это далеко не предел, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля политолог и аналитик в области безопасности факультета социальных наук Карлова университета Ян Людвик заявил, что Киеву придётся уступить России территории для разрешения конфликта. По его словам, Украине будет крайне сложно продолжать боевые действия из-за несопоставимости мощностей её оборонно-промышленного комплекса с российскими.

Британский телеканал Sky News 25 февраля сообщил, что Киев до конца года может потерять ещё больше территорий, включая контролируемые им сегодня части ДНР и ЛНР. Отмечалось, что киевские власти смогут противостоять этому, только если увеличат производство боеприпасов и улучшат мобилизацию в ряды ВСУ.

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 19 февраля заявил, что он уверен в том, что Россия в ближайшее время победит в спецоперации. По его словам, жизненный и профессиональный путь участников СВО вносит вклад в приближение победы.