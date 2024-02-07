Прага, 7 февраля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Украине придётся уступить России территории для урегулирования конфликта. Такое мнение 7 февраля высказал политолог и аналитик в области безопасности факультета социальных наук Карлова университета Ян Людвик в интервью чешскому порталу Forum 24.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если Запад не готов (поставлять вооружение Киеву. — Прим. ред.), то у Украины остаётся выбор: воевать дальше или предложить России территориальные уступки», — сказал он.

По словам эксперта, киевскому режиму будет крайне трудно продолжать военные действия, так как оборонно-промышленный комплекс Украины несопоставим по мощностям с российским, а потому украинские войска будут неизбежно проигрывать из-за нехватки оружия и боеприпасов.

НАТО не готова к началу конфликта с Россией, и потому принятие Украины в альянс не будет способствовать решению этой проблемы, добавил Людвик.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля бывший советник американского госсекретаря, отставной полковник Вооружённых сил США Лоуренс Уилкерсон заявил, что армия России может освободить Одессу для защиты своих границ. Он подчеркнул, что Одесса ценнее Киева, потому что даёт доступ к Чёрному морю.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 февраля написал, что в дальнейшем территория Украины сократится до Львовской области и на это уже ориентируется европейский бизнес. По его мнению, бизнесмены в этом случае дальновиднее европейских политиков.