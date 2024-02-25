Лондон, 25 февраля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Украина до конца текущего года рискует потерять ещё больше территорий, в том числе части Донецкой и Луганской Народных Республик, продолжающие находиться под контролем ВСУ. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Если Украина не займётся строительством оборонительных укреплённых позиций… скорее всего, в этом году она потеряет оставшуюся часть Донбасса и некоторые территории на юге страны», — указал в беседе со Sky News британский эксперт по безопасности Хусейн Алиев.

По его словам, Вооружённые силы Украины смогут противодействовать этому только в том случае, если власти страны нарастят собственное производство боеприпасов и улучшат мобилизацию и призыв в армию.

С этой точкой зрения согласился экс-глава лондонского аналитического центра «Королевский объединённый институт оборонных исследований» Майкл Кларк, добавив, что украинская сторона продолжит прилагать усилия с целью «укрепить свои силы к 2025 году».

Как передавало ИА Регнум, ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью изданию Global Times допустил, что Украина потеряет ещё больше территорий, прежде чем начнутся мирные переговоры. При этом, по его словам, даже в случае мирного разрешения конфликта западные страны продолжат провоцировать Россию с целью дестабилизировать ситуацию в новых регионах.