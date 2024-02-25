Военные группировки «Восток» и школьники Уссурийска провели телемост
Минобороны: военные группировки «Восток» и школьники Уссурийска провели телемост
Москва, 25 февраля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Восток» Вооружённых сил России провели телемост с учащимися школы №25 города Уссурийска, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ, которое опубликовало соответствующую видеозапись.
Бойцы, которые участвовали в сеансе связи, являются выпускниками этого учебного заведения. С ними познакомились и пообщались ученики второго класса.
Между военными и школьникам прошла теплая беседа. Они обсудили любовь к Родине и поддержку участников спецоперации. Школьники отметили мужество, героизм и отвагу бойцов, а также поблагодарили их за эти качества.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Минобороны РФ проинформировало о том, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), которые находятся в зоне СВО, провели телемост со своими родственниками и близкими из Ленинградской области. В сеансе связи приняли участие примерно 50 членов семей бойцов.
Ведомство также показало фрагменты телемоста и обращения военнослужащих домой. Бойцы выразили благодарность организаторам за возможность поговорить с родными и близкими.