Сана, 24 февраля, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Семь противокорабельных крылатых ракет движения «Ансар Алла» (хуситы) уничтожили американские военные в Йемене. Об этом 24 февраля сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец США

«В период с 12:30 до 19:15 23 февраля CENTCOM уничтожило семь мобильных [установок] противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску в направлении Красного моря», — уточняется в сообщении.

По данным Центрального командования ВС США, ракеты были обнаружены на подконтрольной хуситам территории Йемена. Военные ВС США подчеркнули, что их действия носили необходимый характер обороны, так как мобильные ракетные установки представляли собой непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным йеменских хуситов, за 20 недель с начала обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Алла» атаковало 48 судов в Красном и Аравийском морях.

Кроме того, хуситы направили уведомление о запрете для судов США, Израиля и Великобритании и связанных с ними лиц и компаний проходить по морским путям вблизи Йемена, в Красном и Аравийском морях, а также в Аденском заливе.