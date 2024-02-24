* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 24 февраля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обладает рядом воинских талантов, достойных похвалы, в том числе стратегической выдержкой, заявил глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в интервью, опубликованном 23 февраля британскрй газетой The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я могу констатировать, что среди российского генералитета сегодня мы не видим ему замены», — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что Герасимов хорошо владеет ситуацией на фронте и может добиться эффективной работы от подчинённых.

Как сообщало ИА Регнум, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в мае 2023 года также дал высокую оценку Герасимову. Он заявил, что постоянно читает работы начальника российского генштаба. Залужный также признал достойный уровень развития военной науки в России.

Валерий Герасимов занимает пост начальника Генштаба российской армии с ноября 2012 года. В мае 2016 года его наградили званием Герой России.

17 февраля 2024 года начальник Генштаба вместе с министром обороны Сергеем Шойгу докладывал президенту России Владимиру Путину об успешном освобождении российскими войсками Авдеевки.