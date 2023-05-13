Киев, 13 мая, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью в рамках документального фильма, показанного на украинском телевидении, назвал главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова непредсказуемым, сильным и коварным врагом, которого украинские войска должны уважать.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов

«Он сильный, коварный, непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам, военным, тоже надо уважать — ради победы», — сказал он.

Залужный признался, что «постоянно читает» Герасимова, отметив, что ему интересно мнение российского генерала.

«Сейчас его нет. По крайней мере, он ничего свежего не публикует, но этого человека я читаю, и мне интересна его точка зрения как военного. Это генерал Герасимов», — заявил главком ВСУ.

Также Залужный похвалил развитие военной науки в России, которая, по его словам, находится на достаточно высоком уровне. Он призвал не относиться поверхностно к деятельности ВС РФ.

«Всё-таки они нанесли нам значительный урон и продолжают наносить урон», — признал главнокомандующий украинскими войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ряде СМИ появилась информация, что главком ВСУ убит. Поводом для таких предположений стал его отказ от встречи с начальниками генштабов НАТО. Как сообщил представитель альянса Роб Бауэр, главнокомандующий ВСУ отказался от участия в заседании даже в формате видеоконференции из-за напряжённой оперативной ситуации на Украине.

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опровергла информацию о гибели главкома ВСУ. «Все живы», — заверила она.

А 12 мая Залужный сделал впервые после слухов о своей гибели публичное заявление. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову военнослужащий заявил о намерении искоренять «отголоски» советской армии в рядах ВСУ.

Вместе с тем, когда именно главком украинской армии дал это интервью и почему он заговорил о советском прошлом в рядах ВСУ, не сообщается. Существует предположение, что запись датируется прошлым месяцем и она не может служить подтверждением, что с Залужным всё в порядке.