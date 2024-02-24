* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов

Рига, 24 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов) получил за трёхчасовое выступление в рижском кафе €500 и бесплатный ужин. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации уточнили, что концерт актёра его группой cheLovek состоялся 21 февраля в кафе elpa. В зале собралось несколько десятков человек. Актёр выступал почти три часа. В этот вечер он сыграл 17 песен.

Группа долго репетировала, как отметил канал, сам актёр перед концертом неожиданно уехал. В итоге на концерт Смольянинов всё-таки успел.

Кроме песен, актёр много разговаривал со зрителями. Речь шла о том, что в России ему якобы жилось нелегко и поэтому он уехал. В Латвии артист собрал группу и теперь выступает с ней в местных кафе.

Один из сотрудников заведения рассказал, что актёр не забыл после концерта поесть вместе с друзьями. Ужин, как отметил источник ресурса, был для него бесплатным. Иноагент и его друзья поели на €83, подытожил собеседник Telegram-канала.

Как сообщало ИА Регнум, Смольянинов покинул Россию осенью 2022 года и с тех пор проживает в Латвии.

В январе Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили ему от лица руководителя офиса главы киевского режима Андрея Ермака и спросили, готов ли он выступать перед бойцами ВСУ. Актёр согласился сотрудничать, но попросил, чтобы такие концерты оставались в тайне.

Председатель Совета безопасности Дмитрий Медведев 22 февраля назвал мерзавцами всех, кто бежал из России и желает ей поражения. Он подчеркнул, что они совершают уголовное преступление и их нужно наказать.

Актёр Василий Ливанов отметил, что бежавшие из России звёзды не могут построить карьеру за рубежом, так как лишены талантов. По его мнению, настоящий русский актёр может состояться не только в России.