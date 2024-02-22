Москва, 22 февраля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Те граждане, которые покинули Россию и из-за рубежа желают ей поражения, поддерживают ВСУ, это мерзавцы, которые подлежат уголовной ответственности, заявил 22 февраля заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Отвечая на вопрос о тех, кто покинул Россию, как до начала СВО, так и после, Медведев отметил, что среди них есть очень разные люди. К тем, кто уехал и не пытается вредить стране, правовых вопросов нет. Что касается моральной стороны, это отдельная тема, сказал он.

Но есть небольшая группа других релокантов. Среди них есть известные люди. Они ведут агрессивную антироссийскую кампанию, напрямую желают смерти российским военным, участвуют в программах поддержки украинской армии, желают поражения России и её раздела на части.

«Вот эти люди, эти релоканты, они мерзавцы. Я их так и называю. Они совершили уголовное преступление и они должны подлежать уголовной ответственности», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года певица Наргиз Закирова призналась, что финансировала ВСУ. Полагая, что говорит с экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко, она рассказала пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что спонсировала ВСУ. Кроме того, она показала татуировку на руке с трезубцем и сообщила, что намерена сделать ещё одну — с Бандерой.

В конце января сбежавший из России актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов) рассказал Вовану и Лексусу, что готов тайно выступать перед украинскими военными. Он считал, что беседует по телефону с главой офиса главы киевского режима Андреем Ермаком. Ранее он заявлял о готовности воевать на стороне ВСУ.