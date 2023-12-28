* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 28 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Звезды-эмигранты не могут построить себе карьеру за рубежом, потому что им не хватает таланта. Такое мнение, говоря об артистах, которые после начала спецоперации покинули Россию и пытаются преуспеть за границей, в том числе Мария Машкова и Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), высказал актёр Василий Ливанов, наиболее известный по своей роли Шерлока Холмса.

Photoagency Interpress/Global Look Press Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

В интервью aif.ru он выразил уверенность, что русский актёр может состояться не только в России, но и за рубежом при наличии у него актёрского таланта.

«Как всякий талант, русский может состояться в любой стране. Наши актеры, работавшие за границей, там смогли реализоваться. Но, вообще, это сложная тема. Если таланта нет, то, конечно, невозможно состояться за границей. Эти не смогли? Значит, таланта им не хватает!» — отметил Ливанов.

Артист вспомнил, что в свое время играл советского офицера в фильме режиссера из ГДР «Мне было девятнадцать». Ливанов рассказал, что за эту роль его благодарили многие немцы, а сам фильм включили в рейтинг 100 самых значимых фильмов Германии.

Как сообщало ИА Регнум, Смольянинов покинул Россию осенью 2022 года и перебрался в Латвию. Он не раз осуждал российскую политику и специальную военную операцию, негативно отзывался об участниках СВО. В частности, актёр из «Девятой роты» заявил, что на фронте пристрелил бы воюющего за Донбасс коллегу Сослана Фидарова. В СКР заявили, что подобные заявления — повод для возбуждения уголовного дела. В мае актёра внесли в перечень террористов и экстремистов.

Следственный комитет России 9 января сообщил, что возбудит уголовное дело против Смольянинова после его заявления о готовности воевать на стороне ВСУ.

Актёр признался, что зарабатывает в Латвии игрой в переходах в составе музыкальной группы cheLovek.

Звезда российских сериалов «Не родись красивой» и «Лапси» Мария Машкова сразу после начала спецоперации переехала вместе с супругом и дочерями в США, оттуда стала активно критиковать Россию. 10 ноября она сообщила своим поклонникам, что теперь она новый человек — Маша Машкова, а ранее была Мария Владимировна Машкова. Также она добавила, что стала гражданкой США.