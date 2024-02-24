Вашингтон, 24 февраля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Анонсировавший новое контрнаступление ВСУ глава киевского режима Владимир Зеленский неправильно оценил состояние украинских войск. Такое мнение 24 февраля высказал отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Nathan Denette/Global Look Press

«Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесённые потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?» — сказал он.

По словам эксперта, украинская армия в течение девяти месяцев готовилась к прошлому контрнаступлению, получая от Запада вооружения и обучая своих бойцов. Сейчас ВСУ оказались в плачевном состоянии, а потому невозможно говорить ни о каком новом контрнаступлении, отметил Дэвис.

«Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что ВСУ подготовят и начнут новое контрнаступление в 2024 году. При этом он назвал первоочередной задачей украинской армии оборону.

Американское издание Responsible Statecraft 22 февраля написало, что Киеву стоит начать переговоры с Москвой, пока Украина ещё существует. По словам журналистов издания, ВСУ полностью истощены двухлетними боевыми действиями, и Украина может исчерпать свои военные ресурсы, после чего сделается уязвимой для сокрушительного контрудара армии России.

Американский военный писатель, политолог Майкл Пек 18 февраля заявил, что Киев взял на вооружение провальную стратегию 80-летней давности, использованную нацистской Германией во Второй мировой войне. По его словам, украинские войска перешли к «активной обороне», которая для немцев обернулась поражением.