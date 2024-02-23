Вашингтон, 23 февраля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Киевским властям нужно начать переговоры с Россией, пока Украина ещё существует. Об этом 22 февраля написало американское издание Responsible Statecraft со ссылкой на опрошенных экспертов.

Известия/Тарас Петренко

По их словам, за два года военных действий украинская армия оказалась полностью истощена, а сама Украина может исчерпать свои военные ресурсы, что сделает её уязвимой для сокрушительного контрудара Вооружённых сил России.

«Единственное и лучшее решение, по их словам, это усадить все стороны за стол переговоров, пока Украина не уничтожена целиком», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва пыталась разрешить украинский конфликт мирным путём даже после начала спецоперации, однако этого не захотели киевские власти. Глава государства также напомнил о словах лидера фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии, заявившего, что конфликт мог бы закончиться полтора года назад, если бы Киев не послушал тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 22 февраля заявил, что киевские власти не готовы заключать новые соглашения, подобные Минским. По его утверждению, Киев не верит в новые замороженные конфликты.

Позднее в этот же день Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ в 2024 году. По его словам, киевский режим намерен продолжить «успешную историю на Чёрном море», а украинская армия в это время не будет «просто стоять».