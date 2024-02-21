Москва, 21 февраля, 2024, 11:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России подали уже 2,75 млн россиян. Об этом 21 февраля рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания органа.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«На сегодняшнее утро нашими гражданами, избирателями подано уже почти 4 млн заявлений. Избиратели 28 субъектов РФ, где будет применяться дистанционное электронное голосование на федеральной платформе, подали уже 2 млн 750 тыс. заявлений», — сказала она.

По словам Памфиловой, ещё свыше 1 млн 250 тыс. заявлений подали избиратели, принявшие решение использовать на выборах сервис «Мобильный избиратель» для голосования по месту нахождения. Приём заявок на оба вида голосования продолжится до 11 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Памфилова рассказала, что заявки на участие в ДЭГ на выборах президента подали более 2,36 млн человек. Она уточнила, что на тот момент технологией «Мобильный избиратель» решили воспользоваться 874 тыс. россиян.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве 12 февраля рассказали, что систему ДЭГ в Москве протестируют в начале марта перед выборами главы государства. Отмечалось, что в ходе тестирования опробуют альтернативный способ авторизации пользователей, призванный свести к минимуму очередь ожидания.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование на них пройдёт с 25 февраля по 14 марта. В голосовании впервые примут участие жители новых российских регионов — ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.