Москва, 22 февраля, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Кандидатам в президенты России рекомендуется направлять цифровых наблюдателей в территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Об этом заявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) по общественному контролю за голосованием, председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Он провёл в Общественной палате второй обучающий вебинар по теме «Введение в ДЭГ: основы работы наблюдателей за дистанционным электронным голосованием». Эксперт подчеркнул, что работа наблюдателей за ДЭГ важна.

Артамонов опроверг опасения, что через систему дистанционного голосования можно сделать «вбросы», и предложил тем, кто так утверждает, проверить это самостоятельно.

«Контроль за ДЭГ превосходит наши возможности контроля за классическими технологиями, которые реализуются вручную — и это типичный случай для цифровых технологий», — сказал Артамонов.

Глава ТИК ДЭГ сообщил, что при любой нестыковке данных избирателей в базах МВД, Минцифры, ЦИК и других ведомств приведёт к отказу в использовании системы. Внести в ДЭГ посторонних избирателей неспособен никто в мире, подчеркнул он.

Как рассказал Артамонов, каждый из доверенных лиц кандидата в президенты может назначить до трёх удалённых наблюдателей. Для этого им нужно зайти на портал наблюдения с 4 по 10 марта и через «Госуслуги» направить приглашение дистанционному наблюдателю. Когда он примет приглашение, то станет официально зарегистрированным наблюдателем, работающим удаленно. Для этого не требуется никаких бумажных документов, наблюдение за работой ДЭГ можно проводить из любого места, где есть интернет.

Эксперт напомнил, что наблюдение за ДЭГ требует технических знаний в сфере IT. Мониторинг в этом случае нужно будет проводить с помощью специальных утилит.

«Самая критичная точка — это минус первый день, когда мы занимаемся подготовкой данных и разделением ключей шифрования, и день подведения итогов, когда мы все это собираем обратно, все проверяем, подписываем протоколы и окончательно все это визируем своими цифровыми подписями. В минус первый и последний день наблюдателям в ТИК ДЭГ точно не будет скучно», — сказал Артамонов.

Кроме того, он призвал кандидатов в президенты назначить очных наблюдателей на выборах. Их смогут назначить только кандидаты или их доверенные лица письмом в ТИК ДЭГ. У таких наблюдателей должны быть направления на руках, они получат доступ в ТИК ДЭГ в здании ЦИК и в Общественную палату. Эти наблюдатели смогут видеть, как проходят транзакции в реальном времени. Их может быть не больше троих на одного кандидата.

Ранее Ассоциация Независимого общественного мониторинга сообщила, что на президентских выборах наблюдателям от политических партий, кандидатов и общественных палат предоставят новые инструменты контроля за работой ДЭГ. Благодаря этому все наблюдатели смогут видеть, как идёт подсчёт голосов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 21 февраля сообщила, что заявки на участие в ДЭГ на выборах президента подали более 2,7 млн россиян во всех 28 субъектах РФ, где будет работать система.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование будет идти с 25 февраля по 14 марта. Впервые президента России будут выбирать в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более 3 млн подписей, что в 10 раз больше, чем необходимо по закону.