Шойгу наградил отличившихся командиров группировки «Центр»
Шойгу наградил именными пистолетами отличившихся командиров группировки «Центр»
Москва, 24 февраля, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в штаб группировки «Центр» наградил отличившихся командиров именным оружием. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
«На командном пункте группировки глава российского военного ведомства наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием», ― сообщили в Минобороны.
Также министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач.
Офицеры доложили генералу армии о массовой сдаче в плен военнослужащих Украины в Авдеевке. В свою очередь Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманного отношения к пленным военнослужащим ВСУ.
«Вы слышали, что сказал Верховный главнокомандующий ВС РФ, ― гуманно, как это было всегда», ― подчеркнул глава Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Он пожелал военнослужащим дальнейших успехов в службе.
Получившие награды военные выполняли задачи по взятию укрепрайонов ВСУ, уничтожали технику и личный состав украинской армии, отражали попытки украинских неонацистов вернуть утраченные позиции.
В штабе объединённой группировки войск Вооружённых сил России 23 февраля Шойгу вручил государственные награды участникам СВО. Военнослужащих наградили орденами Мужества и медалями «За отвагу». После завершения церемонии Шойгу и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов поздравили участников спецоперации с Днём защитника Отечества. Они поблагодарили военнослужащих за добросовестную службу.