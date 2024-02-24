Лондон, 24 февраля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Российские войска полностью разгромили подразделения украинских сил в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он признал, что армия Киева, пытаясь закрепиться в Крынках, потерпела тотальный коллапс в указанном месте. Меркурис также отметил, что украинские военные сталкиваются с проблемами и на других направлениях.

По его словам, на отдельных участках боевых действий украинские войска оказались в оцеплении Вооружённых сил России и попали в котлы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января вышел репортаж журналиста Кристофа Ваннера на телеканале для Welt, в котором говорилось, что ВСУ отправляют своих бойцов на верную смерть в боях в районе Крынок. По словам репортёра, такими действиями Киев пытался создать иллюзию ведения наступательных действий, чтобы получить дополнительное финансирование от Запада.

21 января Александр Меркурис предупреждал, что в ближайшее время ВСУ потеряют плацдарм в районе Крынок. Он назвал ситуацию на этом участке фронта тяжелейшей для украинской армии. Эксперт также отметил, что потеря плацдарма у Крынок свернёт планы Киева на новые попытки провести наступление в сторону Крыма.

23 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков проинформировал о том, что российские войска взяли под контроль Крынки и заняли более выгодные позиции на херсонском направлении.