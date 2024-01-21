Лондон, 21 января, 2024, 10:06 — ИА Регнум. ВСУ скоро потеряют плацдарм в районе Крынок, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Иван Шилов ИА Регнум

«Плацдарм (в районе Крынок) практически на грани коллапса, украинские бойцы едва ли могут оказать хоть какое-то сопротивление», — сказал он.

По его словам, оставшихся там военных ВСУ мало, «многие из них очень больны, условия на плацдарме совершенно адские».

Он добавил, что ситуация в Крынках для украинских военных «тяжелейшая», скоро ВСУ могут потерять эти позиции, это поставит крест на планах Киева попробовать возобновить наступление своих сил в сторону Крыма.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные в начале января сообщили изданию The Washington Post о тяжёлых потерях после безрезультатной миссии на левом берегу Днепра. При попытке переправиться через реку военные попали под обстрел артиллерии, погибло много людей, пожаловались боевики. Журналисты отметили, что такие операции не стоят их жизней, однако киевскому режиму нужно показать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ не просто буксует, а провалилось полностью, хотя Киев и продолжает готовить новые наступательные операции на отдельных участках фронта.

Он также подчёркивал, что власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это произошло, например, в Крынках. Так ведут себя временщики, отметил он.