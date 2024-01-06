Берлин, 6 января, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Командование ВСУ отправляет бойцов на верную смерть в боях в районе населённого пункта Крынки на левом берегу Днепра, чтобы создать иллюзию ведения наступательных действия и получить на Западе дополнительное финансирование, отметил в своём репортаже на немецком телеканале Welt журналист Кристоф Ваннер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уже несколько недель сообщается, что командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок. Морские пехотинцы жалуются, что их безжалостно сжигают, заставляя форсировать Днепр», — отметил журналист.

Никакого военного смысла операции на контролируемом Россией левом берегу Днепра не имеют, они нужны ВСУ для того, чтобы продемонстрировать свою способность вести наступательные действия и получить дополнительное финансирование, заявил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря во время итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ оказались в огневом мешке в районе села Крынки на левом берегу Днепра. Он подчеркнул, что Киев бросает своих военных на этот участок линии боевого соприкосновения исключительно по политическим соображениям.

19 декабря президент отметил, что власти Украины не считают бойцов ВСУ за людей и бросают раненых на произвол судьбы, как это происходит, например, в Крынках. Так могут вести себя только временщики, заявил президент.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 29 декабря проинформировал, что ВСУ за неделю потеряли на херсонском направлении 390 военных. Российские подразделения сорвали попытки украинских диверсионных групп прорваться на острова и левый берег Днепра.