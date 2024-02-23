СМИ сообщили о скептическом отношении стран Запада к переговорам по Украине
WSJ: власти стран Запада скептически оценивают перспективы диалога РФ и Украины
Вашингтон, 24 февраля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Официальные лица США и европейских стран скептически оценивают перспективы переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта, 23 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Они считают такой сценарий маловероятным. Кроме того, власти стран Запада отвергают любую возможность заключения сделок до выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года.
В публикации также говорится, что в ЕС хотят не допустить того, чтобы Киев оказался ослабленным перед переговорами на фоне отказа США от предоставления дополнительного финансирования. В связи с этим они решили самостоятельно наращивать объем помощи Украине.
Как сообщало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в Вашингтоне не видят условий для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом он заявил в ходе встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
20 февраля президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не выступала против переговоров, в том числе и по теме Украины. Глава государства напомнил, что диалог прекратился по инициативе украинской стороны, объявившей о своём шаге официально.
21 февраля депутат бундестага Грегор Гизи (партия «Левые») призвал Запад предложить России пойти на временное прекращение боевых действий в зоне специальной военных операции в обмен на 48-часовую приостановку поставок западного оружия Украине. Парламентарий считает, что эта инициатива может открыть путь к мирным переговорам.