Вашингтон, 24 февраля, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Официальные лица США и европейских стран скептически оценивают перспективы переговоров Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта, 23 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Они считают такой сценарий маловероятным. Кроме того, власти стран Запада отвергают любую возможность заключения сделок до выборов президента США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

В публикации также говорится, что в ЕС хотят не допустить того, чтобы Киев оказался ослабленным перед переговорами на фоне отказа США от предоставления дополнительного финансирования. В связи с этим они решили самостоятельно наращивать объем помощи Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что в Вашингтоне не видят условий для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом он заявил в ходе встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

20 февраля президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва никогда не выступала против переговоров, в том числе и по теме Украины. Глава государства напомнил, что диалог прекратился по инициативе украинской стороны, объявившей о своём шаге официально.

21 февраля депутат бундестага Грегор Гизи (партия «Левые») призвал Запад предложить России пойти на временное прекращение боевых действий в зоне специальной военных операции в обмен на 48-часовую приостановку поставок западного оружия Украине. Парламентарий считает, что эта инициатива может открыть путь к мирным переговорам.