Берлин, 22 февраля, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Запад должен предложить России согласиться на перемирие в зоне спецоперации на двое суток в обмен на 48-часовое прекращение военных поставок Украине, заявил депутат бундестага Грегор Гизи (партия «Левые») в эфире ток-шоу, организованного журналом Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Парламентарий уточнил, что западные страны могли бы выдвинуть такое условие Москве после проведения консультаций с киевским режимом. Он предположил, что в случае получения согласия со стороны России откроется путь к мирным переговорам.

Гизи также отметил, что при отказе российских властей от указанной сделки поставки оружия Киеву следует продолжать.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля агентство Reuters написало о том, что США отвергли предложение России о прекращении огня на Украине, которое якобы обсуждалось в рамках контактов между посредниками. 14 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что в настоящее время, с учётом позиции Запада, не наблюдается вариантов договориться по украинскому вопросу.

20 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что Москва никогда не выступала против переговоров, в том числе и по теме Украины. Он напомнил, что диалог прекратила именно Украина, о чём Киев объявил на официальном уровне.