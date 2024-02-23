Ньон, Швейцария, 23 февраля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций 23 февраля в своей штаб-квартире в швейцарском Ньоне провёл жеребьёвку стадии 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025. Её итоги 23 февраля опубликовали на сайте организации.

TASS/IMAGO/Sportimage

«Первые матчи пройдут 7 марта, ответные — 14 марта», — говорится в сообщении.

«Спортинг» сы, грает с «Аталантой», «Милан» — со «Славией», «Фрайбург» — с «Вест Хэмом Юнайтед», «Бенфика» — с «Рейнджерс», «Рома» — с «Брайтоном», «Марсель» — с «Вильярреалом», «Спарта Прага» — с «Ливерпулем», «Карабах» — с «Байером» из Леверкузена.

Отмечается, что из 16 клубов, принявших участие в жеребьёвке, восемь команд, занявшие первые места в групповом этапе, были сеяные (не могут играть друг с другом в первом круге), остальные восемь, прошедшие в турнир в ходе стыковых матчей — несеяные. Также было предусмотрено, чтобы клубы из одной жеребьевки не попали в одну пару.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили от участия в международных соревнованиях под своей эгидой сборные России. Кроме того, российским клубам запретили участвовать в еврокубках.

В феврале 2024 года генсек УЕФА Теодор Теодоридис объявил об окончательном решении организации не допускать юношеские сборные России до турниров. Сначала в союзе приняли противоположное решение, но изменили его после того, как футбольные союзы Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы объявили бойкот матчам с участием российских сборных.