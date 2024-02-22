Брянск, 22 февраля, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Российские военные пресекли атаку беспилотного летательного аппарата украинских войск в Суражском районе Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор отметил, что дрон сбили российские силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Глава региона уточнил, что на место падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 21 на 22 февраля средства ПВО России уничтожили украинский дрон в небе над Клинцовским районом Брянской области. Богомаз уточнил, что ранения людей и разрушений удалось избежать.

Кроме того, 22 февраля в Ростовской области российские военные перехватили украинскую зенитную ракету С-200. Она была переоборудована ВСУ для поражения наземных целей.

Помимо этого, украинский БПЛА атаковал автобус с пассажирами на дороге Новая Каховка — Тополёвка в Херсонской области. В результате удара пострадали два человека.