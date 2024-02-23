Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Лагерь стран Запада готовит в Организации Объединённых Наций «проукраинский шабаш», для чего в Нью-Йорк, «как мухи, слетаются» министры европейских стран. Об этом 23 февраля сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Двадцать третьего февраля западный лагерь устраивает в ООН проукраинский шабаш по случаю второй годовщины начала СВО. В Нью-Йорк, как мухи, слетаются министры европейских стран, которых здесь не дождешься на мероприятиях по действиям Израиля в Газе», — написал он в Telegram-канале.

По словам дипломата, за вычетом «бесполезных междусобойчиков» с антироссийской риторикой и дифирамбами в адрес Киева, можно выделить два мероприятия.

В 10:00 (18:00 мск) начнутся дебаты в Генеральной Ассамблее ООН, где Россия выступит второй после главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, а в 15:00 (23:00 мск) пройдёт заседание Совбеза ООН с участием генсека организации Антониу Гутерриша по Украине, на котором Россия выступит одной из последних среди членов СБ, уточнил Полянский.

«Выступления у нас готовы, настроение — боевое», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона собирается запросить заседание в Совбезе организации по поставкам Западом оружия Киеву. По его словам, Россия будет запрашивать такое заседание в феврале или марте.

Полянский 12 февраля заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что российская сторона не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры с Киевом.