Москва, 12 февраля, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости

Таким образом он прокомментировал продвигаемый в западных СМИ тезис о том, что Россия якобы чуть ли не выпрашивает у Запада возможность начать переговоры по Украине.

«Во-первых, естественно, мы ничего не выпрашиваем. Мы много раз говорили на разных уровнях о том, что мы готовы к дипломатическому решению украинского кризиса», — сказал он «РИА Новости».

Полянский уточнил, что речь идёт о том, чтобы цели и задачи России в рамках специальной военной операции были выполнены дипломатическим путём.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном 9 февраля, заявил, что Россия пока не достигла всех целей спецоперации. Он напомнил, что одна из целей СВО на Украине — денацификация, то есть запрет националистических движений.

Глава государства также напомнил, что этот вопрос в том числе обсуждали на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года, но их прекратили из-за решения украинской стороны. Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится урегулировать конфликт на Украине мирным путём.

В ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, участвовавший в переговорах в Стамбуле, заявил, что украинская сторона была готова подписать мирное соглашение. По его словам, этому помешал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, потребовавший не подписывать никаких документов с Москвой.