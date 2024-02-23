Вашингтон, 23 февраля, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Результативная передача российского нападающего Александра Овечкина помогла «Вашингтон Кэпиталз» одержать победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, проходившая в Тампе на стадионе «Амали-Арена», завершилась со счётом 3:5, сообщили на официальном сайте чемпионата.

Michael Miller Александр Овечкин

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Николя Обе-Кюбель (3’), Коннор Макмайкл (17’, 59’), Энтони Манта (33’) и Расмус Сандин (56’). За «Тампу» голы забили Брэндон Хагель (30’), Ник Пол (43’) и Тайлер Мотт (44’). Российские форварды Александр Овечкин и Никита Кучеров отдали по одной голевой передаче.

Таким образом, Овечкин продлил свою результативную серию до 10 матчей подряд, что россиянину удалось впервые с 2018 года. В текущем сезоне на его счету 42 (16+26) результативных действия по итогам 52 сыгранных матчей.

«Вашингтон Кэпиталз», одержав 26-ю победу в сезоне и набрав 60 очков, поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа-Бэй Лайтнинг» с 65 очками расположился строчкой выше.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Александр Овечкин забросил две шайбы и стал автором результативной передачи в матче НХЛ против «Нью-Джерси Девилз». Игра, проходившая на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 6:2.