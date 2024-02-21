Вашингтон, 21 февраля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил две шайбы и отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с командой «Нью-Джерси Девилз».

AP/TASS Александр Овечкин

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей голами отличились оформившие в матче дубли Коннор Макмайкл (1-я и 25-я минуты) и Овечкин (49-я и 60-я), а также Дилан Строум (45-я) и Майкл Сгарбосса (53-я).

У «Дэвилз» голами отметились Александер Хольц (16-я) и Эрик Хаула (56-я).

В результате в активе 38-летнего российского хоккеиста стало 29 очков (17 голов + 12 результативных передач) в нынешнем сезоне, и он продлил свою результативную серию до девяти матчей впервые с октября 2019 года. После этого матча Овечкин набрал 838 шайб в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 56 голов (894).

По итогам матча «Кэпиталз» набрал 58 очков и находится на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции, сохраняя шансы на выход в плей-офф Кубка Стэнли.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля Овечкин не сумел повторить личный рекорд по продолжительности голевой серии в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеист отличился голевым пасов в матче «Вашингтона» с командой «Монреаль Канадиенс», однако не смог забросить шайбу.

Форвард «Вашингтона» 16 февраля заявил, что нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров может выиграть гонку бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. По словам Овечкина, российский хоккеист «Тампы» проводит «феноменальный сезон».